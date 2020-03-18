دوريات لعناصر أمن الدولة في كسروان الفتوح لمراقبة تنفيذ قرار التعبئة العامة

قامت عناصر من مكتب ​أمن الدولة​ الاقليمي في ​كسروان​ - الفتوح بدوريات في كسروان - الفتوح لمراقبة تنفيذ قرار التعبئة العامة، وأقفلت بعض المحال التجارية والمعامل المخالفة ، كما دققت في اعمال محلات الصيرفة وأجبرتها على التقيد بسعر البيع والشراء للدولار بشكل واضح، منعا لإستغلال المواطنين واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان مجلس الوزراء قرر، يوم الأحد الماضي، اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة، اضافة الى اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية.