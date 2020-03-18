أشار رئيس مطار بيروت فادي الحسن، إلى أنه "بعد 15 يوماً من الإغلاق، سيتم إجراء إعادة تقييم للحالة في الدول الموبوءة وتطور عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، ليصار بعدها النظر في قرار الإقفال".
وفي موضوع رحلات الشحن المستثناة من القرار، أوضح الحسن أن "الشحن لا يحتوي على الركاب الذين يتم فرض قيود عليهم، بل يحتوي على بضائع"، موضحاً أن "رحلات المعنيين بمضوع النفط، يُطبّق عليها إجراءات طبية خاصة".
كما شدد على أنه "إذا أراد المغتربون اللبنانيون العودة إلى البلاد خلال فترة الإقفال، يجب الحصول على موافقة الحكومة، والتنسيق مع الناقل الوطني والسفارة في البلد الذي يجب أن يأتي المسافر منها".
وأوضح أن المطار لم يتأخر أبداً في الإغلاق، حيث "كنا نواكب الخطوات التي تقدم عليها المطارات الدولية في موضوع وقف الرحلات من وإلى الدول التي تفشى فها الفيروس، في ظل التنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، لافتاً إلى أن "مجموعة الدول الأخيرة التي أضافها لبنان، كانت كبيرة جداً".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: إحضار اللبنانيين من الخارخ خلال فترة إغلاق المطار يتطلب موافقة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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