الحسن: إحضار اللبنانيين من الخارخ خلال فترة إغلاق المطار يتطلب موافقة الحكومة

أشار رئيس ​مطار بيروت​ ​فادي الحسن​، إلى أنه "بعد 15 يوماً من الإغلاق، سيتم إجراء إعادة تقييم للحالة في الدول الموبوءة وتطور عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ فيها، ليصار بعدها النظر في قرار الإقفال".

وفي موضوع رحلات الشحن المستثناة من القرار، أوضح الحسن أن "الشحن لا يحتوي على الركاب الذين يتم فرض قيود عليهم، بل يحتوي على بضائع"، موضحاً أن "رحلات المعنيين بمضوع النفط، يُطبّق عليها إجراءات طبية خاصة".

كما شدد على أنه "إذا أراد المغتربون اللبنانيون العودة إلى البلاد خلال فترة الإقفال، يجب الحصول على موافقة الحكومة، والتنسيق مع الناقل الوطني والسفارة في البلد الذي يجب أن يأتي المسافر منها".

وأوضح أن المطار لم يتأخر أبداً في الإغلاق، حيث "كنا نواكب الخطوات التي تقدم عليها المطارات الدولية في موضوع وقف الرحلات من وإلى الدول التي تفشى فها الفيروس، في ظل التنسيق مع ​منظمة الصحة العالمية​"، لافتاً إلى أن "مجموعة الدول الأخيرة التي أضافها لبنان، كانت كبيرة جداً".