سليم صفير: من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف لبنان

أشار رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ في حديث لصحيفة "الفاينانشال ​تايمز​"، إلى أنه "من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف ​لبنان​ وليس السياسيين".

ولفت صفير إلى ان "السندات الحكومية بالعملات الأجنبية لدى المصارف كانت المصدر الوحيد للحصول على النقد الأجنبي فيما يواجه القطاع شح بالسيولة"، مؤكدا أن "المصارف في لبنان استهلكت كل ودائعها لدى المصارف المراسلة وكانت بالتالي مجبرة على بيع سنداتها".

وألقى صفير "اللوم على ​القطاع العام​ وسوء ادارته التي أوصلت البلاد إلى أزمة نقدية"، مشددا على أن "عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جدا على ​القطاع المصرفي​".