مديرو كليات اللبنانية بالشمال: التعليم من بعد يتطلب خدمة انترنت بجودة عالية ومجانية

وجه مديرو كليات ​الجامعة اللبنانية​ في ​الشمال​ كتابا إلى وزير الاتصالات ​طلال حواط​ عن "التعليم من بعد و​خدمة الانترنت​"، أوضحوا فيه أنه "في ظل التعطيل القسري الذي فرضه تفشي وباء "​كورونا​"، ولحيث ان الجامعة اللبنانية وبتوجيه من رئيسها ​فؤاد أيوب​، قررت مباشرة عملية التعليم من بعد "Distance learning" ما يتطلب توافر خدمة انترنت بجودة عالية ومتاحة للجميع".

ولفتوا إلى أنه "بما أن واقع خدمة الانترنت لجهة السرعة والسعة خصوصا في المناطق البعيدة من مراكز خدمات الهاتف، والتي تقطنها الفئة الكبرى من طلاب الجامعة، لا يفي بكامل متطلبات عملية التعليم من بعد، فإن المطلوب زيادة السرعة والسعة لخدمة الانترنت إلى أقصى مدى فني متاح، ومعالجة ضعف الإرسال في المناطق البعيدة في أسرع وقت، وتوفير الخدمة المجانية لكل الطلاب المسجلين في كليات الجامعة طيلة فترة التعطيل القسري إلى حين الإنتهاء من الازمة الحالية والعودة إلى الحياة الجامعية الطبيعية".

وأكدوا أن "الازمة الاستثنائية التي نمر بها تتطلب إجراءات استثنائية وتضحيات، وعهدنا بكم ان تساهموا في تعزيز فرص الخروج منها بأقل الخسائر".

ووقع البيان مديرو الكليات الدكاترة: محمد الطبشة (العلوم)، جاكلين ايوب (الآداب)، محمد علم الدين (الحقوق والعلوم السياسية والإدارية)، عادل حلاق (الهندسة)، عزام ريفي (الصحة)، عصام عبيد (العمارة والفنون الجميلة)، كلود عطية (العلوم الإجتماعية)، ومايا نجا (إدارة الأعمال).

