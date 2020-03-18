أوضحت إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ​تفاصيل​ وفاة مواطنة في طوارىء ​الكورونا​، لافتة الى انه "حضرت ظهر اليوم مريضة الى طوارئ الكورونا تبين لحظة وصولها أنها كانت تعاني من ضيق تنفس وأن حالتها الصحية قد تدهورت فأجريت لها الإسعافات اللازمة من قبل الفريق الطبي والتمريضي، لكن المريضة فارقت ​الحياة​ بعد تعرضها لهبوط حاد في ​الدورة​ الدموية وتوقف القلب عن العمل"، مشيرة الى ان " التشخيص أظهر أن المريضة كانت تعاني من قصور مزمن في عضلة القلب، كما أظهرت صورة الطبقي المحوري للصدر (CT Scan) أنها لا تعاني من أي التهابات رئوية، وقد أجري لها فحص الكورونا الذي لن تصدر نتيجته قبل يوم غد للتثبت مما إذا كانت مصابة بفيروس الكورونا أم لا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت حول وفاة مواطنة بطوارىء الكورونا: المريضة كانت تعاني من قصور مزمن بعضلة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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