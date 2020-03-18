الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين في هجوم للإرهابيين على عفرين

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان لها عن "مقتل 3 ​مدنيين​ وإصابة 9 آخرين جراء قصف بال​صواريخ​ نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي" على مدينة ​عفرين​ شمالي ​سوريا​".

ولفتت الوزارة الى ان "تنظيم ي ب ك/بي كا كا الذي يرغب في زعزعة الاستقرار و​الأمن​ في منطقة "غصن الزيتون" استهدف المدنيين الأبرياء عبر إطلاقة 5 صواريخ غراد على مركز عفرين".

وفي وقت سابق أوضحت الوزارة أن قوات عملية نبع السلام شنت حملة ضد إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة شمال سوريا، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.