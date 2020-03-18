الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين في هجوم للإرهابيين على عفرين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها عن "مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين جراء قصف بالصواريخ نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي" على مدينة عفرين شمالي سوريا".
ولفتت الوزارة الى ان "تنظيم ي ب ك/بي كا كا الذي يرغب في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة "غصن الزيتون" استهدف المدنيين الأبرياء عبر إطلاقة 5 صواريخ غراد على مركز عفرين".
وفي وقت سابق أوضحت الوزارة أن قوات عملية نبع السلام شنت حملة ضد إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة شمال سوريا، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
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