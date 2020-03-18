الإتصالات: تمديد مهلة تسديد فواتير الخطوط الخليوية الثابتة وتمديد الصلاحية للخطوط مسبقة الدفع

أعلنت ​وزارة الإتصالات​، في بيان، عن تمديد مهلة تسديد الفواتير لشهر إضافي لمشتركي الخطوط الثابتة الخليوية الفا وتاتش)، نظراً للظروف المتعلقة ب​فيروس كورونا​.

كما أعلنت الوزارة تمديد الصلاحية لشهر إضافي للخطوط الخليوية مسبقة الدفع.

كما أعلنت أنه إفساحاً للمجال أمام المؤسسات التربوية تسيير عملها وتأمين الدراسة عن بعد بسبب إقفال المدارس والجامعات، وتبعاً للإجراءا التي تتطلب الحد من التجول والإلتزام بالمنازل حفاظاً على سلامة التلاميذ، ستقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بإدارج المواقع الإلكترونية التعليمية والتربوية التي تستخدم في لبنان للتعليم عن بعد على قائمة بيضاء، بحيث لا يتم خصم البيانات المستهلكة عبر هذه المواقع المحددة من وزارة التربية والتعليم العالي من باقات بيانات مشتركي الخليوي وأوجيرو، طالبة من المؤسسات التربوية مراجعة وزارة التربية والتعليم العالي للتصريح عن مواقعهم الإلكترونية.