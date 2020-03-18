مفرزة الجديدة القضائية تضبط مسروقات تقدر قيمتها باكثر من 50 مليون ليرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان لها، أنه "في سياق ​تحقيق​ من قبل مفرزة ​الجديدة​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ بادعاء صاحب شركة أدوات صحية حول إقدام شخص على سرقة /20/ شوديير (حرّاق) ايطالي الصنع، تقدر قيمتهم بأكثر من /50/ مليون ليرة لبنانية، وبناء عليه، ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد مكان البضاعة المسروقة في منطقة ​الرويس​، بحيث ضبطت جميعها بالتنسيق مع مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية، وسلمت المسروقات الى صاحبها، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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