بهية الحريري: الوقت ليس للمناكفات او التجاذبات بل لتضافر الجهود في التصدي لكورونا

أشارت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​ إلى اننا "احوج ما نكون في هذه المحنة العصيبة الى التكاتف والتضامن الوطني والأهلي في مواجهة ​فيروس كورونا​"، مؤكدة أن "الوقت ليس للمناكفات او التجاذبات، انما لتضافر الجهود والعمل كل من موقعه وبالإمكانيات المتوافرة للتصدي لهذا الوباء والحد من تفشيه لأننا جميعا في مركب واحد".

وخلال استقبالها وفدا من "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار" برئاسة ​ماجد حمتو​، أشارت الى انها "مع اي توجه يرتأيه التجمع تحت مظلة بلدية صيدا ومع كل ما يحقق مصلحة المدينة ويضمن سلامة ابنائها وقاطنيها"، منوهة بـ"خطة الطوارىء التي تقوم بها البلدية على صعيد الأحياء والمناطق"، ومؤكدة "اهمية تشجيع الناس على التزام كل التدابير الوقائية اللازمة وفي مقدمها التزام منازلهم"، معتبرة ان "هناك مسؤولية تقع على الحكومة والجهات الرسمية المختصة بالأخذ بعين الاعتبار انعكاس القرارات والتدابير المتخذة على اوضاع الناس المعيشية والحياتية، لا سيما من يعتمدون في معيشتهم على العمل اليومي، وكذلك من سيؤثر التعطيل القسري على مداخيلهم وبالتالي ضرورة العمل على التخفيف من وطأة هذه التدابير عليهم".

واطلعت الحريري من الوفد على اهداف التحرك الذي يقوم به التجمع تجاه نواب وفاعليات المدينة وبلديتها، بهدف "الخروج بآليات تنسيق وتعاون مشتركة في مواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتمكين المواطنين فيها من الصمود حياتيا ومعيشيا، في ظل التدابير الوقائية المتخذة التي تضطرهم الى اقفال مصادر عيشهم وملازمة منازلهم خلال هذه الفترة وتنعكس سلبا على مختلف القطاعات وعلى الحركة الاقتصادية في المدينة"، وجرى التداول في بعض الأفكار والمقترحات التي يحملها الوفد بهذا الخصوص.

