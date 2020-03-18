اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء أنّ مكافحة فيروس كورونا المستجد يمثّل "أكبر تحد" تشهده ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت في كلمة متلفزة توجهت بها إلى مواطنيها "منذ الوحدة الألمانية، كلا، منذ الحرب العالمية الثانية، لم يشهد بلدنا تحدياً يتوقف إلى هذا الحد على تضامننا". مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تعتبر كورونا "أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.