أكثر من 200 إلف إصابة بفيروس كورونا في العالم

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سجلت أكثر من 200 الف اصابة بوباء كورونا المستجد الاربعاء في العالم منذ بدء انتشاره في ديسمبر، بحسب احصاء لفرانس برس استناداً الى مصادر رسمية.

وفي الاجمال، أحصيت نحو 200680 إصابة الاربعاء حتى الساعة 13,00 ت غ، علماً أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء من الحالات الفعلية لان عدداً كبيراً من الدول لا يقوم بالفحوص المطلوبة سوى لمن يتطلب وضعهم دخول المستشفى. وشفي من المصابين ثمانون ألفا على الاقل وتوفي اكثر من ثمانية الاف.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً سيكشف فيه أخباراً مهمة جداً عن فيروس كورونا.

وكتب ترمب على تويتر "سأعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لبحث أنباء مهمة جدا من إدارة الأغدية والدواء حول الفيروس الصيني".

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وقال في تغريدة أخرى "لقد تعاملت بجدية هامة مع الفيروس الصيني، وقمت بعمل جيد جدا منذ البداية، بما في ذلك القرار المبكر جدا بإغلاق 'الحدود' من الصين رغم معارضة الجميع تقريبا. كثير من الأرواح أنقذت. الرواية الجديدة للأخبار الكاذبة مشينة وخاطئة".

وتعهد الرئيس الأميركي بمساعدة الأميركيين الذين اضطروا للتوقف عن العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار كوفيد-19.

وكتب في تغريدة "إلى الأشخاص الذين هم الآن من دون عمل بسبب سياسات الاحتواء الضرورية، مثلا إغلاق الفنادق، البارات والمطاعم، المال قادم إليكم قريبا. هجوم الفيروس الصيني ليس خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى".

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