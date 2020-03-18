مسؤول صيني يطالب الفريق الطبي في هوبي بالانسحاب المنظم بعد انحصار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

طالبت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، اليوم الأربعاء، بالانسحاب المنظم والآمن والسلس للطاقم الطبي الذي يدعم مقاطعة هوبي التي ضربها فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وجاءت تصريحات سون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتي تقود مجموعة حكومية مركزية لتوجيه أعمال السيطرة على الفيروس في هوبي، أثناء توديعها الأطباء الذين يغادرون الإقليم، لدى تواجدها في مستشفى مؤقت سابق في ووهان، حاضرة المقاطعة.

أعربت سون، نيابة عن اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة الصيني، عن امتنانها لأفراد الأطقم الطبية لجهودهم الهائلة في الحد من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وحثت سون، العاملين في المجال الطبي، على الاعتناء بأنفسهم والمضي قدما في سلوكهم الجيد لضمان صحة ورفاهية الشعب بعد عودتهم.

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وأوضحت أن الطاقم الطبي عمل بلا كلل على خط المواجهة ضد الفيروس على الرغم من الخطر والمعاناة عندما كانت البلاد في حاجة ماسة لجهود الطاقم، مظهرين ما لديهم من روح الخير النبيلة، مضيفة أنهم قدموا مساهمات كبيرة لاحتواء المرض في هوبي وووهان.

كما أشادت سون بأفراد الأطقم الطبية باعتبارهم "أكثر الأشخاص الجديرين بالإعجاب والاحترام في العصر الجديد" والذين يستحقون أعلى درجات الثناء.

وشددت على أن الفرق الطبية المكلفة بمهام علاجية لن تعود في الوقت الراهن، ولن تنسحب الفرق الطبية التي تتولى علاج المرضى ذوي الحالات الخطيرة حتى الانتهاء من مهامها.

كما طالبت سون، الحكومات المحلية بترتيب الراحة والفحوصات الطبية للأخصائيين الطبيين بشكل صحيح بعد عودتهم.

وأرسل أكثر من 42 ألف أخصائي طبي من جميع أنحاء البلاد، لمساعدة هوبي في مكافحة المرض منذ تفشي الفيروس، وغادر 15 فريق مساعدة طبية المقاطعة اليوم الثلاثاء إثر خفوت حدة وضع المرض في هوبي بشكل كبير.