مطرانية بورسعيد: إيقاف الرحلات الوافدة والخدمات الكنسية قاصرة على القداسات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أن كنيسة الأنبا بيشوي قد أوقفت استقبال الرحلات الأسبوعية القادمة من خارج بورسعيد، ابتداءً من غد ولمدة أسبوعين، تضامنًا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان إعلامي، أنه بناءً على توجيهات الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، ستكون الخدمات الكنسية في كنائس بورسعيد بأكملها وكنيسة الأنبا بيشوي قاصرة على خدمة القداسات فقط، ومنع جميع التجمعات والوقوف بفناء الكنيسة بعد مواعيد الصلاة، وأنه على الجميع الالتزام بذلك الأمر والانصراف مباشرة.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن كنيسة الأنبا بيشوي تعتذر أيضًا عن استقبال أي حجوزات للإقامة في مبنى الضيافة الملحق بالكنيسة، وستغلق جميع مرافق الكنيسة العامة وبعض الخدمات، لخضوع الكنيسة لنظام التعقيم حسب تعليمات الدولة، مؤكدًا أن الكنيسة قد منحت جميع العاملين بها من الموظفين والإداريين إجازة لمدة 15 يومًا، لحين إشعار آخر.