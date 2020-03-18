امتنعت عن بيعها.. ضبط 400 لتر كحول إيثيلي بشركة كيماويات في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، كمية من الكحول الإيثيلي المستخدم في إجراءات التعقيم بلغت 400 لتر، داخل مخزن شركة كيماويات بمنطقة سموحة، في حملة لضبط الأسواق.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية نفذت حملة بالتنسيق مع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، استجابة لشكوى واردة من أحد المواطنين عن شركة كبرى لتجارة الكيماويات الصناعية والمعملية تمتنع عن بيع الكحول الإيثيلي.

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وأضاف في بيان صادر عن مديرية التموين، أنه جرى عمل محاولات لشراء المطهرات من الشركة بمعرفة مسؤولي المديرية، خاصة الكحول الإيثيلي، قبل تفتيش الشركة والمخازن التابعة لها، وتبين امتناع مسؤولي الشركة عن البيع.

وأشار إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط كميات من الكحول الإيثيلي بالمخزن التابع للشركة، في 2 برميل بإجمالي 400 لتر، جرى مصادرتها، بجانب عدد من العبوات البلاستيكية المعدة للتعبئة، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.

من جانبه، أكد المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، استمرار تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتفتيش على الموردين وشركات المستلزمات الطبية والمطهرات، من خلال فحص البيانات المدونة على العبوات وتواريخ الصلاحية والفواتير والمستندات الدالة على مشروعية الحيازة للأصناف الموجودة، وكذلك التراخيص اللازمة.