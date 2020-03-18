مدير الصحة العالمية يصف كورونا بـ"عدو البشرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صنف مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الأربعاء، بأنه "عدو البشرية" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ودعا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الإفريقية للاستيقاظ واتخاذ الإجراءات لتجنب التجمعات الكبرى، للحد من انتشار الوباء القاتل.

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قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالاستجابة لفاشية كورونا، إن هناك تجارب عالمية تجري حاليا للوصول للعلاجات المناسبة لفيروس كورونا وهناك مراحل يجب أن يمر بها انتاج اللقاح للاستخدام.

وأضافت "الرباط" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن هناك مبادرات مبشرة ولن يكون خلال شهر أو شهرين، متابعة: "لن يكون العلاج متوفرًا إلا خلال عام على الأقل".

وأوضحت أن هناك رغبة في تحفيز المجتمعات على احتواء المرض من خلال الإجراءات السليمة، لافتة إلى أن هناك مسئولية كاملة على كل فرد من خلال اتباع الإجراءات مع عدم الخوف.