محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
صنف مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الأربعاء، بأنه "عدو البشرية" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
ودعا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الإفريقية للاستيقاظ واتخاذ الإجراءات لتجنب التجمعات الكبرى، للحد من انتشار الوباء القاتل.
قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالاستجابة لفاشية كورونا، إن هناك تجارب عالمية تجري حاليا للوصول للعلاجات المناسبة لفيروس كورونا وهناك مراحل يجب أن يمر بها انتاج اللقاح للاستخدام.
وأضافت "الرباط" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن هناك مبادرات مبشرة ولن يكون خلال شهر أو شهرين، متابعة: "لن يكون العلاج متوفرًا إلا خلال عام على الأقل".
وأوضحت أن هناك رغبة في تحفيز المجتمعات على احتواء المرض من خلال الإجراءات السليمة، لافتة إلى أن هناك مسئولية كاملة على كل فرد من خلال اتباع الإجراءات مع عدم الخوف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الصحة العالمية يصف كورونا بـ"عدو البشرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.