محافظ أسوان يقرر غلق دور المناسبات وتعطيل جميع الأسواق لمواجهة "كورونا "

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، قرارًا يشمل مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين.

تضمن القرار، حظر استخدام الشيشة بالمقاهي داخل نطاق المحافظة، وغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والمراكز الرياضية والصحية وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية ودور السينما والمسارح والملاهي، وكذلك تعطيل جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتى إشعار آخر.