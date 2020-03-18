ولي العهد السعودي وميركل يبحثان سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا واستعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرني والتي دعت إليها المملكة

واستعرضا خلال الاتصال الهاتفي، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.