لبيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيدة بحوزتها 500 ألف كمامة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين في كفر الشيخ، سيدة صاحبة محل مستلزمات طبية، بمدينة الحامول، اليوم الأربعاء، بحوزتها كميات كبيرة من الكمامات الطبية، حجبتها عن البيع، بغرض بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بحيازة "ن.ع.ا"، صاحبة محل مستلزمات طبية، بمدينة الحامول، كميات كبيرة من الكمامات الطبية، حجبتها عن البيع، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

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أكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وأن السيدة جمعت كمية الكمامات بغرض حجبها عن البيع في المحل الذي تمتلكه بغرض إعادة بيعها بأسعار السوق السوداء مستغلة الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وباستهدافها جرى ضبطها وبحوزتها 500 ألف كمامة داخل المخازن الملحقة بالمحل خاصتها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٨٦ جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة ٢٠٢٠م.