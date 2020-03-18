هوبي تنتصر.. بؤرة كورونا لم تسجل حالات إصابة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت مقاطعة هوبي بوسط الصين، عن عدم وجود حالات جديدة مشتبه في إصابتها بالمرض الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد-19) لمدة يومين متتاليين، حسبما ذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.

وتم خفض عدد الحالات المشتبه بها الموجودة إلى الصفر، بعد استبعاد ثلاث حالات مشتبه بها، أمس الثلاثاء.

وأبلغت المقاطعة المتضررة بشدة عن حالة إصابة مؤكدة جديدة و 11 حالة وفاة يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" إلى 67800.

وحتى أمس الثلاثاء، لم تشهد هوبي أي حالات مؤكدة مؤخرًا لمدة 13 يومًا متتاليًا في 16 مدينة وولاية خارج ووهان.