اخبار العالم

المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في الحجر الصحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، مساء الثلاثاء، دخوله وعدد من مرافقيه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد أن عادوا من رحلة عمل خارجية.

 

وقال المسماري بصفحته في “فيسبوك”، “تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة.. سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود اَي أعراض للإصابة”.

 

Advertisements

وأشار المسماري إلى أنه وخلال الأسبوعين سيتابع كل المستجدات وسيطلع الجميع عليها أولا بأول، مؤكدا أنه إذا لزم الأمر للخروج في بيان مصور فسيكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وختم المسماري حديثه بالقول إن “السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب ان لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا