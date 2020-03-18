المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في الحجر الصحي

أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، مساء الثلاثاء، دخوله وعدد من مرافقيه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد أن عادوا من رحلة عمل خارجية.

وقال المسماري بصفحته في “فيسبوك”، “تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة.. سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود اَي أعراض للإصابة”.

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وأشار المسماري إلى أنه وخلال الأسبوعين سيتابع كل المستجدات وسيطلع الجميع عليها أولا بأول، مؤكدا أنه إذا لزم الأمر للخروج في بيان مصور فسيكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وختم المسماري حديثه بالقول إن “السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب ان لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء”.