بوتين: نعوّل على علمائنا في استنباط عقار مضاد لكورونا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في توصل العلماء الروس إلى عقار مضاد لفيروس كورونا بشكل عاجل، حسبما افادت قناة روسيا اليوم . عقار مضاد لفيروس كورونا بشكل عاجل، حسبما افادت قناة روسيا اليوم . وقال بوتين: "سنعزز جهود مكافحة فيروس كورونا، ووزارة الصحة تسيطر على الوضع".

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