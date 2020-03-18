رئيس وزراء كندا: إغلاق الحدود البرية مع الولايات المتحدة مؤقتًا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن إغلاق حدود بلاده البرية مع الولايات المتحدة بشكل مؤقت في اتفاق متبادل مع الحكومة الأمريكية.

وفي بيانه اليومي من أمام منزله لإطلاع الكنديين على الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، لفت ترودو إلى إنه تحدث مع الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم.



وقال ترودو "لن يُسمح للمسافرين بعد الآن بعبور الحدود للترفيه والسياحة.. في كلا بلدينا ، نشجع الناس على البقاء في منازلهم. نحن نطلب من مواطنينا عدم زيارة جيرانهم ما لم

يضطروا إلى ذلك".



وكشف ترودو عن حزمة تحفيز اقتصادي اتحادية بقيمة 82 مليار دولار اليوم الأربعاء لمساعدة العمال والشركات الكندية على تجاوز الأزمة الحالية.

وقال ترودو إن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 27 مليار دولار كدعم مباشر للعمال والشركات الكندية ، بالإضافة إلى 55 مليار دولار لتلبية احتياجات السيولة للشركات والأسر الكندية من خلال تأجيل الإقرارات الضريبية للمساعدة في استقرار الاقتصاد.