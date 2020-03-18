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البرازيل تغلق الحدود جزئيًا مع فنزويلا جراء تفشي كورونا

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أعلن رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود بشكل جزئي مع فنزويلا، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19).

 

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن القرار يقيد أيضًا دخول الأجانب عبر الحدود الشمالية للبلاد وذلك خلال الـ15 يوما المقبلة، مضيفة أنه سيتم

السماح بعبور شاحنات البضائع، فيما سيمكن تمديد قرار الإغلاق إذا لزم الأمر.


يشار إلى أن البرازيل سجلت 291 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد إلى جانب حالة وفاة واحدة.

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