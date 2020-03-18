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تونس تعلن توفير رحلات إجلاء لرعاياها العالقين في الخارج

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أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارات الدفاع والنقل والصحة والديوان الوطني للطيران المدني على متابعة أوضاع التونسيين غير المقيمين العالقين في عدد من بلدان العالم، وتوفير رحلات إجلاء كلما اقتضت الضرورة.

 

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في إطار دعم الجهود

الوطنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل القرارات الرئاسية والحكومية المتخذة في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن الوزارة وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية تتولى إجراء الاتصالات اللازمة مع البلدان المعنية لضمان عودة التونسيين من غير المقيمين في أحسن الظروف وبأسرع وقت ممكن حسبما تسمح به الإجراءات الوقائية في كافة الدول.


ونوَّهت الوزارة بإجبارية خضوع كافة المواطنين التونسيين الوافدين إلى تونس إلى الحجر الصحي عملًا بالقرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، مؤكدة أن كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس مجندة لتقديم الإحاطة اللازمة للتونسيين المقيمين في الخارج واستدامة التواصل معهم ومدهم بالمعلومات الضرورية للتوقي من هذا الفيروس والاستفسار الدائم عن حالتهم الصحية.

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