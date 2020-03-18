دعت وزارة السياحة العمانية، شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لتقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء - أن هذه الدعوة تأتي في إطار عدم اتضاح الفترة التي قدتستمر معها الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حول التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، معربة عن أملها في أن تتكرر زيارتهم إلى السلطنة بعد انحسار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة العمانية تدعو الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.