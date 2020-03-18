السياحة العمانية تدعو الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة

دعت وزارة السياحة العمانية، شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لتقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء - أن هذه الدعوة تأتي في إطار عدم اتضاح الفترة التي قد

تستمر معها الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حول التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، معربة عن أملها في أن تتكرر زيارتهم إلى السلطنة بعد انحسار الفيروس.