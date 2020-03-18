مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الباكستاني خلال عملية أمنية

لقي 4 من قوات الأمن بالجيش الباكستاني حتفهم فيما أصيب آخر بجروح خلال عملية أمنية نفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية بمقاطعة شمال وزيرستان بمحافظة (خيبر بختونخوا) شمال غربي باكستان. وقالت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء - : "قتل خلال العملية الأمنية 7 إرهابيين ، وفي أثناء تبادل كثيف لإطلاق النار لقي 4 أفراد من قوات الأمن حتفهم من بينهم ضابط بينما أصيب جندي بجروح".

وتمكنت قوات الأمن الباكستانية من العثور على مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة والعبوات الناسفة محلية الصنع في بلدة "داتا خيل" بالمقاطعة. كثيف لإطلاق النار لقي 4 أفراد من قوات الأمن حتفهم من بينهم ضابط بينما أصيب جندي بجروح".وتمكنت قوات الأمن الباكستانية من العثور على مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة والعبوات الناسفة محلية الصنع في بلدة "داتا خيل" بالمقاطعة.

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