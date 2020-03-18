الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة

اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه.
وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على "تويتر": "تهانينالدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".
وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".
وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمونبالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".
ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.
وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.
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