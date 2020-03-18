سويسرا تلغي استفتاء بشأن مهاجري الاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إن الاستفتاء الخاص بالهجرة والذي طالب به حزب الشعب اليميني لن يجري في شهر مايو المقبل كما كان مقرراً لأن الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا ستعرقل الحملات الانتخابية.
وكان حزب الشعب يسعى إلى الحصول على تأييد الناخبين لخطة إنهاء الاتفاق على حرية الحركة للعمال بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي ليست عضواً في الاتحاد.
وقالت الحكومة "بسبب الموقف جراء فيروس كوفيد19-، لا يمكن إجراء الفعاليات الخاصة بالمعلومات أو التجمعات الانتخابية، ولن تتمكن الأحزاب السياسية أو الجهات السياسية الأخرى من عقد اجتماعات لتحديد مواقفها"، موضحة أن هذا هو السبب في إلغاء الاستفتاء.
وربما يتم إجراء الاستفتاء في سبتمبر أو نوفمبر.
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