قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعا،ء إنه قرر تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسن قانوناً يتيح للحكومة الأميركية تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.
وقال ترامب أيضاً إنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك أكثر المناطق تاثراً بالفيروس لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى موضحاً أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب بصدد تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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