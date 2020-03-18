واشنطن تدعو إلى تبادل السجناء بين كابول وطالبان

قال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأربعاء، إن تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وطالبان بات أمرا "عاجلا" بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونص الاتفاق، الذي وقعته الولايات المتحدة والحركة في فبراير الماضي، على تبادل السجناء. لكنه لم ينفذ، حتى الآن.

وكتب الموفد على تويتر "لم يتم الإفراج عن أي سجين رغم الالتزام الذي أعلنه الطرفان في هذا الصدد"، مؤكدا أن "فيروس كورونا يجعل عملية الإفراج عن السجناء أمراً عاجلاً والوقت ينفد".

ونص الاتفاق على الإفراج عن 5 آلاف من عناصر الحركة من سجون كابول وألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية مسجونين لدى الحركة وذلك قبل مفاوضات السلام الأفغانية التي كانت مقررة في العاشر من مارس الجاري.

لكن الحكومة الأفغانية رفضت في البداية، قبل أن توافق على عملية التبادل بشروط. وبما أن الحركة رفضت تلك الشروط، لم تبدأ بعد المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

ودعا زلماي خليل زاده، مجدداً، إلى إجراء مباحثات "تقنية" "في أقرب فرصة" بين كابول وطالبان حول مسألة الأسرى وتعهد بالمشاركة فيها شخصياً.

واعتبر أنه يجب تنظيم هذه الاجتماعات "عن بعد" بسبب تفشي وباء كورونا.

كما دعا جميع الأطراف إلى "تفادي التصريحات العلنية الاستفزازية".

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة على انسحاب تدريجي شامل للقوات الأميركية والأجنبية خلال 14 شهراً وبدأت المرحلة الأولى منه. في المقابل، قطعت طالبان تعهدات في مجال مكافحة الإرهاب ولجهة التفاوض مباشرة مع كابول لأول مرة.