موريتانيا تعلن عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

أعلنت موريتانيا اليوم الأربعاء تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لدى عاملة أجنبية تعمل لدى أسرة أجنبية قدمت إلى البلاد منذ عشرة أيام.

وقال وزير الصحة محمد نذير ولد حامد في تصريح صحفي إن الفحوصات التي أجريت للمصابة أكدت أنها تحمل فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أوقفت، أمس الثلاثاء، جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد ضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا، ومنعت جميع التجمعات غير الضرورية، وعلقت الدراسة لمدة أسبوع بكافة المدارس والجامعات العمومية.

وقررت أركان الجيش الموريتاني تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهدة العسكرية لمدة أسبوع، في إطار جهود الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.