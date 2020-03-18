الحكومة الفلسطينية تمنع التنقل داخل 3 مدن بسبب كورونا

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، منع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، "يُطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها".

وأضاف "يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم".

وتابع اشتية قائلاً: "يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته لأن ذلك يُعّرض أرواح الناس للخطر الكبير. ومن يخالف ذلك، يضع نفسه تحت طائلة القانون".

وقال مسؤولو الصحة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وصل إلى 44 حالة معظمها في محافظة بيت لحم.

وأوضح اشتية أن البنوك "تعمل تحت ظروف الطوارئ مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات".

كذلك عملت السلطة الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر على تعطيل الدراسة في كل المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

كما أُغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ الأربعاء الماضي فيما يُسمح لسكان الضفة الغربية المحتلة فقط بالعودة إلى مساكنهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، أنه يتعين على أي فرد يصل إلى الضفة قادما من الأردن عزل نفسه 14 يوماً.