إسرائيل تغلق معابر الضفة الغربية وغزة لمكافحة "كورونا"

أغلقت إسرائيل جميع المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة اعتباراً من، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار جهود انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وسيتم منح استثناءات للحالات الإنسانية، وللفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل في مجالات بعينها مثل الزراعة والخدمات الصحية والرعاية والبناء.
وأوضح الميجور يوتام شيفر، مدير القسم الدولي بوحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية، أنه سيتعين على جميع العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل البقاء داخلها من شهر إلى شهرين.
وأشار إلى أنه لن يُسمح للعمال بالعودة للضفة الغربية، مضيفاً أن أرباب أعمالهم سيكونون مسؤولين عن ترتيب أماكن إقامة لعمالهم. وذكر أن أي عامل يعود للضفة خلال هذه الفترة لن يُسمح له بدخول إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن 25 ألف عامل فلسطيني دخلوا إلى إسرائيل صباح اليوم، مقارنة بـ20 ألفاً في وقت سابق الأسبوع الجاري. ومن المتوقع وصول المزيد خلال الأيام القادمة.
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