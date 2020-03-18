النمسا تحذر من استمرار أزمة فيروس «كورونا» طويلاً

حذر المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الأربعاء، من أن الوضع الاستثنائي للبلاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد «سيستمر لفترة طويلة جداً»، منبهاً إلى أن «العالم سيكون بعد ذلك مختلفاً تماماً».

وأعلن، في حديث مع قناة «كرون تي في»، أن النمسا مع 1471 إصابة معلنة لـ«كوفيد-19» لعدد سكان يقدر بـ 8,8 ملايين نسمة، تعيش منذ الاثنين حالة حجر، والاقتصاد يعمل «بأدنى الخدمات».

وأضاف أن عواقب الوباء العالمي «ستشغلنا لأشهر»، واعداً «بالقيام بكل ما يمكن لدعم الشركات، وضمان استمرارية الوظائف».

وأقر زعيم المحافظين النمساويين الذي يحكم مع حزب الخضر بأن هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول منظومة العولمة، وستكون لها عواقب على «الطريقة التي نتصرف فيها مع بعضنا البعض ونعيش فيها».

كما ندد بـ«قلة التضامن داخل الاتحاد الأوروبي عندما تصبح الأمور جدية».

وتعرضت النمسا لانتقادات من قبل إيطاليا عندما أغلقت الأسبوع الماضي بين ليلة وضحاها الحدود مع هذا البلد. وحذرت مسؤولة في الوكالة الوطنية للعمل في فيينا، اليوم الأربعاء، من أن البطالة «ستزداد بشكل كبير». وذكرت أن 450 شركة قدمت طلب بطالة جزئية يوم الاثنين وحده.

والنمسا التي تعد من أكثر الدول ازدهاراً في أوروبا، سجلت نسبة نمو بـ1,6% في 2019 أعلى من المعدل في الاتحاد الأوروبي. وسجلت البلاد فائضاً في الموازنة في 2018 و2019 (0,7%).

وتوقع وزير المال جيرنو بلوميل الأربعاء أن تسجل البلاد عجزاً هذا العام بمعدل لا يقل عن 1% من إجمالي الناتج الداخلي.

وأعلنت النمسا الأسبوع الماضي تخصيص أربعة مليارات يورو تجنباً لإفلاس شركات، وتشجيع سياسة عدم التسريح من الوظائف ودعم المستقلين في مواجهة «كوفيد-19».