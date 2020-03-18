السعودية تدعو لقمة «افتراضية» لمجموعة العشرين بشأن «كورونا»

تعمل السعودية على عقد قمة استثنائية «افتراضية» لقادة مجموعة العشرين التي تترأّسها، وذلك للاتفاق على سياسات تخفّف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية أنّ «المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي -افتراضي- الأسبوع القادم».

وقال إنّ سبب الدعوة إلى القمة «بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية».

وذكر البيان أنّ مجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى، ستعمل «مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء».

وتابع «سيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي».

ولم يتأكد انعقاد القمة بعد.

وسجّلت أكثر من 200 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد الأربعاء في العالم منذ بدء انتشاره في ديسمبر.

واتّخذت دول عديدة إجراءات صارمة للحد من انتشاره، بينها إغلاق الحدود وتعليق حركة الطيران، ما دفع بأسعار النفط إلى الانهيار، وأسواق المال إلى التراجع في شكل كبير، وإلى خسائر اقتصادية ضخمة.

وتترأّس السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، مجموعة العشرين في 2019، ومن المقرر أن تستضيف اجتماعاتها السنوية في نوفمبر القادم.