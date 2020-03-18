الجيش الأميركي يعلن إصابة 49 جندياً بفيروس "كورونا"

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جندياً مصابا أمس.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفاً مدنياً و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.