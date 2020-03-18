إيران تعلن تسجيل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، إحصاء 147 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1135.

وقال علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: «الجميع باتوا يعلمون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشخاصا لا يأخذونه على محمل الجد».

وأضاف «إذا ساعد الناس، نستطيع السيطرة عليه. وإلا فلنتوقع أن يطول هذا الأمر أكثر من شهرين».

وأشار نائب وزير الصحة إلى تسجيل 1192 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع إلى 17 ألفا و361 العدد الإجمالي للإصابات.

وسجل العدد الأكبر في محافظة طهران (213 إصابة) تليها أصفهان في وسط البلاد (162) وأذربيجان الشرقية في الشمال الغربي (84).

وشكا رئيسي من أن «الأسواق» في طهران «مليئة» وأن الناس يتنقلون في سياراتهم رغم تحذيرهم من هذا الأمر.

وخاطب نائب وزير الصحة الإيرانيين قائلا: «تحلوا بالصبر خلال هذين الأسبوعين لنتمكن من تجاوز هذا الفيروس بإذن الله».

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