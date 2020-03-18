البابا يوصي العائلات ب"العناق" خلال الحجر المنزلي

أوصى البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، الإيطالية العائلات القابعة في الحجر المنزلي بالعودة إلى "بوادر الحنان" بما يشمل "تحضير الأطباق الساخنة واللمسات والعناق والتواصل الهاتفي".

وقال البابا فرنسيس "علينا إعادة اكتشاف الطابع الملموس للأشياء الصغيرة وطرق الاهتمام البسيطة بأقربائنا وأهالينا وأصدقائنا. وعلينا أن نفهم أن كنزنا يكمن في هذه الأشياء البسيطة".

وانتقد البابا التواصل "الافتراضي" في أحيان كثيرة بين أفراد العائلة، داعيا إلى "تقارب جديد" بين هؤلاء وإلى الإصغاء الحسي "لحاجات كل فرد".

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