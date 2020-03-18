روسيا تنفي اتهامات أوروبية بشأن «كورونا»

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، مزاعم وردت في وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أنه يقود حملة إعلامية روسية مضللة تهدف إلى تضخيم تأثير فيروس كورونا في الغرب.

وتزعم وثيقة الاتحاد الأوروبي، وجود حملة ضخمة ومستمرة لنشر معلومات مضللة بهدف تضخيم الأزمة الصحية العامة في الدول الغربية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن المزاعم لا أساس لها ومنافية للمنطق.

وأشار بيسكوف إلى ما قال إنه افتقار لأمثلة بعينها أو صلة بمنفذ إعلامي محدد في وثيقة الاتحاد الأوروبي.

وقال «نتحدث مرة أخرى عن مزاعم لا أساس لها ومن المرجح في الوضع الراهن أن تكون ناجمة عن هوس عدائي تجاه روسيا».

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