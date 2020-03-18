ترامب يعلن اليوم نبأ «مهماً جداً» بشأن «كورونا»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، اليوم الأربعاء، لنقل «نبأ مهم جداً» من الوكالة الفدرالية للأدوية حول وباء كورونا المستجد.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة «سأعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لمناقشة نبأ مهم جدا من الإدارة الفدرالية للأدوية بشأن فيروس كورونا».

والإدارة الفدرالية للغذاء والدواء هي الهيئة الاتحادية التي تشرف خصوصاً على تسويق الأدوية على الأراضي الأميركية.

وأدى الوباء إلى وفاة مائة شخص على الأقل في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس نحو 6500 شخص بحسب إحصاءات جامعة هوبكينز.

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