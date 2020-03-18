شركة ألمانية تقول إن "لقاح كورونا" سيكون جاهزا للتوزيع في الخريف
يمن شباب نت - متابعات
الاربعاء, 18 مارس, 2020 - 05:57 مساءً
أشارت شركة إنتاج أدوية ألمانية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا إلى أن لقاحها سيكون جاهزا بحلول الخريف المقبل.
وكانت شركة كيورفاك في قلب جدل أثير في وسائل الإعلام بعد أن أشارت تقارير إلى أن واشنطن عرضت تقديم أموال لشراء احتكار إنتاج اللقاح في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الشركة نفت التقارير التي أشارت إلى أنها تسلمت عرضا فعليا موثقا من واشنطن.
وقال أحد مالكي الشركة لصحيفة ألمانية: إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يطور اللقاح قبيل الصيف ومن ثم يفحص ويُجاز ليكون قابلا للتوزيع في الخريف.
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