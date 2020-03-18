كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 07:16 مساءً - فيما يلي نقدم أحدث الأخبار وآخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، لحظة بلحظة حول العالم:
– وفق إحصاء لجامعة جون هوبكنز الأميركية، فقد كسر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حاجز الـ200 ألف، فيما تجاوز عدد الوفيات من الـ8 آلاف.
– وزارة الصحة الجزائرية أعلنت تسجيل 7 حالات إصابة جديدة ليبلغ مجموع الإصابات 67.
– في الكويت، وزير الصحة أعلن تسجيل 12 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 142، وشفاء 3 حالات جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافي 15.
– الكشف عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم .
– اكتشاف نحو 100 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة بإسرائيل، ووزير الأمن الداخلي أعطى تعليماته لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لإمكانية فرض “إغلاق كامل”.
– الحكومة البرتغالية أعلنت عن حزمة مالية بقيمة 9.2 مليار يورو لدعم الشركات والعمال المتضررين من الفيروس المستجد.
إندونيسيا سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية لها.
– الحكومة التايوانية قررت منع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين.
– الهند أعلنت عن 276 إصابة جديدة بالفيروس في قفزة مفاجئة.
– أستراليا قررت حظر التجمعات الداخلية غير الضرورية لأكثر من 100 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا.
– عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يرتفع إلى 116 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات كورونا..أكثر من 8 آلاف حالة وفاة و200 ألف مصاب حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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