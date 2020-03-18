آخر تطورات كورونا..أكثر من 8 آلاف حالة وفاة و200 ألف مصاب حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 07:16 مساءً - فيما يلي نقدم أحدث الأخبار وآخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، لحظة بلحظة حول العالم:

– وفق إحصاء لجامعة جون هوبكنز الأميركية، فقد كسر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حاجز الـ200 ألف، فيما تجاوز عدد الوفيات من الـ8 آلاف.

– وزارة الصحة الجزائرية أعلنت تسجيل 7 حالات إصابة جديدة ليبلغ مجموع الإصابات 67.

– في الكويت، وزير الصحة أعلن تسجيل 12 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 142، وشفاء 3 حالات جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافي 15.

– الكشف عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم .

– اكتشاف نحو 100 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة بإسرائيل، ووزير الأمن الداخلي أعطى تعليماته لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لإمكانية فرض “إغلاق كامل”.

– الحكومة البرتغالية أعلنت عن حزمة مالية بقيمة 9.2 مليار يورو لدعم الشركات والعمال المتضررين من الفيروس المستجد.

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إندونيسيا سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية لها.

– الحكومة التايوانية قررت منع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين.

– الهند أعلنت عن 276 إصابة جديدة بالفيروس في قفزة مفاجئة.

– أستراليا قررت حظر التجمعات الداخلية غير الضرورية لأكثر من 100 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا.

– عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يرتفع إلى 116 حالة.