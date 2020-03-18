إيران تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في يوم واحد

أعلنت إيران، الأربعاء، 147 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يشكل عددا قياسيا يوميا في أحد البلدان الأكثر تضررا بالفيروس ويرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1135.
وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون “الجميع باتوا يعلمون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشخاصا لا يأخذونه على محمل الجد”، مضيفا “إذا ساعد الناس نستطيع السيطرة عليه، وإلا فلنتوقع أن يطول هذا الأمر أكثر من شهرين”.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أصدر أخطر تحذيراته حتى الآن بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا إن التفشي يمكن أن يقتل “الملايين” إذا استمر الناس في السفر وتجاهل الإرشادات الصحية.
وأفاد التلفزيون أن إيران نشرت فرقا لفحص المسافرين الذين يغادرون المدن الرئيسية في 13 محافظة، بما في ذلك العاصمة طهران.
لكن إيران لديها 31 محافظة، ولم تتخذ السلطات خطوة لتأمين البلاد كما هو الحال في الدولتين الحليفتين العراق ولبنان.
وتفحص الفرق درجات حرارة المسافرين، وترسل أولئك المصابين بالحمى إلى مراكز الحجر الصحي. وتحث إيران المواطنين على البقاء في منازلهم، لكن الكثيرين تجاهلوا هذا النداء.
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