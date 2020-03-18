اخبار العالم

إيران تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في يوم واحد

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 07:16 مساءً - A Pakistani journalist wearing a protective facemask uses his mobile phone outside the Aga Khan University Hospital where a patient of the COVID-19 novel coronavirus has been admitted in Karachi on February 26, 2020. - Pakistan has detected its first two cases of novel coronavirus, a public health advisor to the prime minister tweeted on February 26, days after Islamabad closed its land border with Iran, where 19 people have died from the virus. (Photo by Asif HASSAN / AFP)
مشاركة

أعلنت إيران، الأربعاء، 147 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يشكل عددا قياسيا يوميا في أحد البلدان الأكثر تضررا بالفيروس ويرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1135.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون “الجميع باتوا يعلمون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشخاصا لا يأخذونه على محمل الجد”، مضيفا “إذا ساعد الناس نستطيع السيطرة عليه، وإلا فلنتوقع أن يطول هذا الأمر أكثر من شهرين”.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أصدر أخطر تحذيراته حتى الآن بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا إن التفشي يمكن أن يقتل “الملايين” إذا استمر الناس في السفر وتجاهل الإرشادات الصحية.

وأفاد التلفزيون أن إيران نشرت فرقا لفحص المسافرين الذين يغادرون المدن الرئيسية في 13 محافظة، بما في ذلك العاصمة طهران.

لكن إيران لديها 31 محافظة، ولم تتخذ السلطات خطوة لتأمين البلاد كما هو الحال في الدولتين الحليفتين العراق ولبنان.

وتفحص الفرق درجات حرارة المسافرين، وترسل أولئك المصابين بالحمى إلى مراكز الحجر الصحي. وتحث إيران المواطنين على البقاء في منازلهم، لكن الكثيرين تجاهلوا هذا النداء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا