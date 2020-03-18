وجه رئيس مؤسسة النيابة العامة محمد عبد النبوي مراسلة إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، يطالبهم فيها بدراسة وضعية القاصرين في ضوء خطر تفشي فيروس كورونا.
وطالب عبد النباوي مرؤوسيه بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وتسليمهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك.
كما طالبهم بالعمل طيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.
كانت هذه تفاصيل خبر وقاية لهم من كورونا.. عبد النباوي يطالب وكلاء الملك والقضاة بدراسة إمكانية إطلاق سراح القاصرين المعتقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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