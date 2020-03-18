طنجة.. مكتب حفظ الصحة يقوم بعملية تعقيم أكبر سوق بالمدينة- فيديو

فيديو: يونس ميموني

قام المكتب الجماعي لحفظ الصحة، التابع لجماعة طنجة، ليلة أمس الثلاثاء، بعملية تعقيم، وتطهير في عدد من المحلات بأكبر سوق بمدينة طنجة، وذلك لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وقال نائب رئيس مقاطعة السواني لـ”اليوم 24″، إن علمية التعقيم المذكورة بدأت، منذ أول أمس الاثنين، تدخل في إطار الوقاية من فيروس كورونا.