جائحة كورونا.. 8205 حالات وفاة وأكثر من 203 آلاف شخص مصاب في أنحاء العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الوفيات، نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغت حالات وفيات بوباء كورونا 8205 حالات وفاة، اليوم الأربعاء، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى نحو أكثر من 203 آلاف شخص، مشيرة إلى أنها تستند في أرقامها إلى الأعداد الرسمية، التي تعلنها الحكومات حول هذا الموضوع.

وأوضح المصدر ذاته، أن أعداد الوفيات والإصابات في الصين التي تفشى فيها الفيروس في دجنبر الماضي 2019، هي الأعلى على مستوى العالم مسجلة 3122 حالة وفاة و81102 إصابة بالمرض، على الرغم من إعلان بكين سيطرتها على انتشار المرض، وانحسار أعداد الوفيات والإصابات خلال الأيام الأخيرة.

بينما لا تزال إيطاليا ثاني أكبر البؤر المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 2503 حالات وفاة، اليوم، بزيادة 345 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت أعداد الإصابات لتصل إلى 31506 حالات إصابة بزيادة قدرها 3526 حالة إصابة جديدة، خلال اليوم الأخير.

وبالنسبة إلى إسبانيا، سجلت 602 حالة وفاة، فيما ارتفعت الاصابات لتصل إلى 13784 إصابة بالمرض.