ساهمت في نشر ثقافة “اللهطة”.. اليوتوبز أسماء بيوتي تدفع الثمن بعد تبليغات النشطاء ضدها

تعرض حساب واحدة من أكثر المدونات متابعة على “يوتوب” في المغرب، أسماء بيوتي، للحظر من طرف إدارة “أنستغرام”، بعد حملة التبليغات، التي تعرضت لها، جراء ترويجها لمعلومات مغلوطة عن إجراءات الظرف الحالي لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت أسماء بيوتي، أخيرا، مقطع فيديو، تظهر فيه إفراطها في شراء المنتجات الغذائية، الأمر، الذي اعتبره كثيرون نشرا لثقافة ما أسموه “اللهطة”، ويروج لمعلومات مغلوطة عن السبل الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشن نشطاء حملة ضد حساب أسماء بيوتي على “أنستغرام”، لتقرر إدارة الموقع العالمي حجب حسابها، حسب ما كشف المدون رغيب أمين على صفحته.

وتعرضت قناة المسماة “مي نعيمة”، أمس الثلاثاء، للحظر من يوتوب، وذلك إثر نشرها معلومات خاطئة، تنم عن جهلها بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منهم، حيث شجعت على عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وهو عكس ما ألزمت به إدارة يوتوب أصحاب القنوات في ظل أزمة كورونا.