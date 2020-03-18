اليونسكو: نصف التلاميذ والطلاب في العالم محرومون من الدراسة بسبب فيروس كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة، والعلوم “يونسكو”، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 850 مليون شاب في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ، والطلاب، اضطروا حتى، أمس الثلاثاء، إلى البقاء في منازلهم من دون إمكانية التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية، بسبب وباء كورونا.
وقالت المنظمة إنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس، والجامعات في مائة، وبلدين، والإغلاق الجزئي في 11 بلدا آخر، بسبب الوباء، فإن عدد من حرموا من الدراسة تجاوز الضعف في أربعة أيام، ويتوقع أن يزداد، ما يشكل “تحديا غير مسبوق” لقطاع التعليم.
وأضافت المنظمة نفسها أن “أكثر من 850 مليون طفل، وشاب، أي نحو نصف عدد التلاميذ، والطلاب في العالم، اضطروا إلى عدم التوجه إلى مدارسهم، وجامعاتهم”.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن “هذا يمثل تزايد أعداد من منعوا من التوجه إلى المؤسسات التعليمية إلى أكثر من الضعف خلال أربعة أيام”، مستندة إلى أرقام حتى وقت متأخر من أمس.
وذكرت “يونسكو” أن دولا في أنحاء العالم تسارع إلى ملء الفراغ، بتقديم دروس مباشرة عبر الفيديو، وغيرها من الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، كتقديم الدروس عبر التلفاز، أو الإذاعة.
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