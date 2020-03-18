الممثل طارق البخاري يصنع معقما يدويا بالمنزل.. ويشارك التجربة مع الجمهور- فيديو

شارك الممثل طارق البخاري، أخيرا، جمهوره طريقة صنع معقم لليدين، في المنزل، بعدما أصبح من الضروريات للوقاية من كورونا إذا لم يتوفر الماء والصابون لظروف ما.
وتشهد الفترة الحالية إقبالا كثيفا على المعقمات، ما دفع البخاري إلى مشاركة طريقة لتحضيره في المنزل، كمساهمة منه في تحفيز المواطنين على الحرص على نظافة أيديهم في ظل خطر فيروس كورونا، ومحاربة غلاء هذه المواد في الفترة الحالية، الذي قال عنه أنه “حشومة وعيب”.
وانخرط البخاري إلى جانب فنانين كثر في حملة للتوعية، بضرورة الحرص على النظافة، وعدم مغادرة المنازل، إلا للضرورة، كإجراء يساعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.
وأصدرت، أخيرا، المصالح المختصة قائمة الأسعار الخاصة بالمعقمات اليدوية، كإجراء للحد من جشع من يستغل الظرفية الحالية لتحقيق ربح مادي.
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