تادلة.. توقيف ثلاثيني نشر مقطعا صوتيا يدعي فيه تسجيل إصابة مفترضة بفيروس كورونا

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل، ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة، وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع هذا التسجيل الصوتي، الذي يدعي صاحبه وجود مواطن مغربي مقيم بالخارج يتجول بمدينة قصبة تادلة، على الرغم من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه في مرحلة أولى تم تحديد هوية المريض المزعوم، الذي تبين أنه لا يحمل أي أعراض مرضية، قبل أن يتم توقيف الشخص المتورط في توثيق هذا المقطع الزائف، ونشره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف الخلفيات المحيطة بنشر هذه الإشاعة الكاذبة، التي من شأنها المساس بأمن، وسلامة المواطنين.
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